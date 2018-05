Anzeige

Stuttgart (pol) Bei einem Brand an der Paul-Lincke-Straße ist am Mittwoch gegen 18 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. In der Erdgeschosswohnung des Hochhauses geriet in der Küche mutmaßlich die Fritteuse in Brand. Eine 54-Jährige, die sich in der Wohnung befand, musste mit einer leichten Rauchgasintoxikation in eine Klinik eingeliefert werden. Den Brand hatte die Feuerwehr bereits um 18.25 Uhr gelöscht. Evakuierungsmaßnahmen von Hausbewohnern waren nicht erforderlich.