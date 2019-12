Kirchheim (pol) Am Freitagabend hat es in der Küche einer Dachgeschosswohnung in Kirchheim gebrannt. Die Flammen konnten gelöscht werden, doch die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten bisher nicht ermittelt werden.

Ein Nachbar alarmierte gegen 20 Uhr die Feuerwehr weil es in der Dachgeschosswohnung in der Freiwaldstraße stark nach Rauch roch. Als die Einsatzkräfte eintrafen, quoll bereits Rauch aus dem Fenster der Wohnung, doch die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Offenbar waren alle Herdplatten auf die höchste Stufe eingeschaltet waren und auf dem Herd abgelegte Gegenstände Feuer gefangen hatten. Die Inhaber der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend und konnten bisland nicht ausfindig gemacht werden, heißt es in der Polizeimeldung. Der Schaden am Haus wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.