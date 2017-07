Neuhausen (pol) – Die Absicht eines Zehnjährigen, sich ein Brot zu toasten, hat am Mittwoch kurz vor 14 Uhr in Neuhausen einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, nahm der Junge in der Küche im Erdgeschoss eines Hauses in der Lettenstraße den Toaster in Betrieb, ging dann aber kurz aus dem Küche hinaus. Als er wieder zurückkam, stand der Toaster in Flammen. Das Feuer griff auf das Küchenmobiliar über. Dadurch entstand starker Rauch. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausrückte, brachte den Brand in der Küche durch ihren schnellen Einsatz rasch unter Kontrolle und verhinderte Schlimmeres. Der Junge, der sich allein in der Wohnung befand, wurde von Ersthelfern und dem Rettungsdienst versorgt und vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die zwischenzeitlich verständigte Mutter erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Wegen des Brandausbruchs in der Küche ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere 10 000 Euro.

Anzeige