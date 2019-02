Anzeige

Filderstadt (pol) Zu einem Küchenbrand ist es am Freitag um 20.25 Uhr in der Oberen Bachstraße in Bernhausen gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand brach der Brand im Bereich des Herdes aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Die Feuerwehr Filderstadt war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Nach Löschung des Feuers musste die gesamte Wohnung noch durchgelüftet werden. Sie blieb weiterhin bewohnbar, lediglich die Küche kann derzeit nicht mehr benutzt werden.