Neuhausen (pol) - Vier Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren haben am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz im Bereich des Parkplatzes Sauhag bei Neuhausen ausgelöst. Die vier wurden gegen 12 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sie auf dem Parkplatz Tarnkleidung anlegten, offensichtlich Soft-Air Waffen in Taschen verstauten und in den Wald gingen. Bei ihrer Rückkehr gegen 17.30 Uhr wurden sie von Beamten des Polizeireviers Filderstadt empfangen und kontrolliert.

Offenbar hatten die Männer in einem abgelegenen Teil des Waldes Soft-Air gespielt. Einer der Beteiligten hatte dort bei einem Spaziergang mit seinem Hund entsprechend vorbereitete Holzverschläge und Softair-Kugeln anderer Soft-Air Spieler entdeckt. Alle mitgeführten Waffen wurden laut Polizei beschlagnahmt. Auf die Männer kommen jetzt Verfahren wegen diverser Verstöße gegen das Waffengesetz zu. Die Polizei warnt eindringlich davor, in der Öffentlichkeit mit Soft-Air-Waffen zu hantieren oder zu spielen. Da viele der Gewehre und Pistolen nicht von ihren "echten" Pendants zu unterscheiden sind, können ungeachtet der strafrechtlichen Folgen in Zeiten des internationalen Terrorismus auch gefährliche Verwechslungen entstehen.