Filderstadt (pol)Am Samstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, ist es in der Bahnhof-/Möhringer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 24-jährige Fahrer eines Skodas war, wie die Polizei berichtet, auf der Reutlinger Straße unterwegs und wollte bei Grünlicht nach links in die Möhringer Straße abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende 25-jährige Fahrerin eines VW, die ebenfalls bei Grün in die Kreuzung eingefahren war.

Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten verletzt und mussten in umliegende Kliniken verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Filderstadt ebenfalls vor Ort. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 10 000 Euro.