Reichenbach/Deizisau/Großbettlingen (pol)In fünf Wohnungen in den Gemeinden Reichenbach, Deizisau und Großbettlingen sind Unbekannte im Laufe des Montags eingebrochen. In Reichenbach drang ein Einbrecher am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, durch das Aufhebeln einer Balkontür in eine Wohnung in der Lichtensteinstraße ein. Dabei wurde einer der anwesenden Bewohner durch die Geräusche aufmerksam. Der Einbrecher bemerkte wohl, dass er entdeckt worden war und flüchtete unerkannt. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. In Deizisau nutzten Unbekannte am Montag die Abwesenheit der Bewohner zweier Wohnhäuser in der Breite Straße und in der Wilhelmstraße. Zwischen 7.30 Uhr und 19.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher jeweils über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und durchsuchten im Anschluss die Wohnungen nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihnen dabei Uhren und Schmuck in die Hände. Sofort nach Bekanntwerden der Einbrüche wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in denen neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese Fahndungen verliefen aber bislang negativ. In Großbettlingen versuchten zwei Unbekannte am Montagabend gegen 19 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ahornweg einzubrechen. Offenbar scheiterten sie aber an den Sicherungen. Nachbarn, die durch die Geräusche aufmerksam geworden waren, sahen noch zwei dunkel gekleidete Personen aus dem Garten rennen. Sofort eingeleitete, intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. In allen Fällen kamen Spezialisten der Kriminaltechnik zur Spurensicherung und Unterstützung der Ermittlungen vor Ort.