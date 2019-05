Kreis Esslingen (pol)Am Samstagnachmittag ist ein starkes Gewitter mit teilweise wolkenbruchartigen Regenfällen über Teilen des Landkreises Esslingen niedergegangen. Schwerpunkte waren die Fildern und der Schurwald. Durch die heftigen Regenfälle wurden mehrere Straßen nach Angaben der Polizei meist kurzzeitig überspült. Zudem setzte ein Blitzschlag in Baltmannsweiler drei Reihenhäuser in Brand. Gegen 16.30 Uhr war eine Frau in Ostfildern gerade dabei, ihr Pferd abzusatteln, als sich dieses vermutlich wegen des Unwetters erschreckte und in Richtung Ruit rannte Es überquerte die K 1218 und lief schließlich gegen einen stehenden Pkw. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug gerade noch rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen können. Das Pferd blieb unverletzt und konnte von der Besitzerin wieder eingefangen werden. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 400 Euro. In Baltmannsweiler wurde im Bereich des ersten Kreisverkehrs von Esslingen her kommend die L 1150 überflutet.

Durch den Starkregen verstopfte ein Abfluss mit Gras. Die Wassermassen drückten anschließend einen circa 300 kg schweren Stein der Abflussbegrenzung zur Seite, wodurch die Wasser- und Schlammmassen ungehindert auf die L 1150 fließen konnten. Der Bereich wurde etwa 50 cm hoch mit Wasser und Schlamm überflutet. Ein Autofahrer blieb in den Wassermassen stecken und musste später mit einem Traktor aus dem Wasser gezogen werden. Die Feuerwehr Hohengehren beseitigte die Schlammmassen, teilweise mit Hilfe eines Radladers. Die L 1150 war in diesem Bereich zeitweise komplett gesperrt. Auch die naheliegende K 1209 war zwischen Manolzweiler und Thomashardt zeitweise circa 30 cm hoch überflutet. Polizeibeamte sperrten die Straße halbseitig, bis das Wasser wieder abgeflossen war.