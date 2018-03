Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)Dieselkraftstoff im Wert von etwa 300 Euro hat ein Unbekannter über das vergangene Wochenende aus einem geparkten Lkw in der Lise-Meitner-Straße abgepumpt und gestohlen. Der vollgetankte Lkw war nach Polizeiangaben am Freitag, gegen 15 Uhr abgestellt worden. Als der Fahrer am Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr, wegfahren wollte, stellte er fest, dass ein Unbekannter den unverschlossenen Tank geöffnet und den Tank geleert hatte.