Beuren (pol) Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin verletzt wurde, ist es am Freitag um 16.10 Uhr in der Balzholzer Straße gekommen. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte die 16-Jährige alleinbeteiligt mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Honda. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.