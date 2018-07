Anzeige

Aichtal-Grötzingen (pol)Laut Polizei ist am Montagmorgen an der Einmündung der Turmstraße in die Grabenstraße ein 22-jähriger Kawasakifahrer bei der Kollision seines Motorrads mit einem Pkw leicht verletzt worden und ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Der junge, eigentlich vorfahrtsberechtigte Mann wollte aus der Turmstraße kommend nach links in die Grabenstraße abbiegen. Dabei fuhr er aber den Bogen nicht aus, sondern nahm die Kurve auf der linken Fahrbahnseite, wo er mit der Front eines aus der Grabenstraße von links kommenden Ford Focus eines 41-Jährigen kollidierte. Der Biker prallte danach gegen die Windschutzscheibe des Ford und stürzte auf den Asphalt. Zur Untersuchung und Behandlung seiner nach derzeitigen Erkenntnissen leichten Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Verunglückten in eine Klinik. Sein noch fahrbereites Motorrad wurde in Eigenregie versorgt. Der Ford musste abgeschleppt werden.