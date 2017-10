Anzeige

Wolfschlugen (pol) - Nach dem Besuch eines Konzerts in der Festhalle ist ein 30 jähriger Mann negativ aufgefallen. Er beschädigte wie die Polizei berichtet gegen 3 Uhr mehrere Fahrzeuge. An einem Ford trat er den Außenspiegel ab und an einem Opel wurde der hintere Scheibenwischer abgerissen. An anderen Fahrzeugen, gegen die er getreten hatte, wurde kein Schaden festgestellt. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen.