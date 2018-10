Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)- Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein Autofahrer am Montagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro angerichtet. Der 74-Jährige war nach Angaben der Polizei um 15.50 Uhr mit seinem Opel auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heilbronner Straße in Echterdingen unterwegs.

Hierbei betätigte er zu stark das Gaspedal und raste durch die Bepflanzung am Rande des Parkplatzes auf die Heilbronner Straße ein.

Dort lenkte der Fahrer scharf nach rechts, beschädigte mit seinem Wagen ein Verkehrszeichen und streifte einen geparkten VW. Ungebremst krachte sein Auto in die Seite eines ebenfalls geparkten BMW, der gegen einen Renault sowie einen Dacia geschoben wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verletzten Unfallverursacher, der im Anschluss in eine Klinik gebracht werden musste. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit.