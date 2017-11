Anzeige

Nürtingen (pol) - Bei einer Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs hat die Verkehrspolizei gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamtes Ulm am Donnerstag insgesamt 17 LKW und zwei Pkw intensiv kontrolliert. Die Kontrolle fand zwischen 3.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Bei vier Fahrzeugen endete laut Polizei die Fahrt an der Kontrollstelle, weil entweder die Ladung nicht oder nicht korrekt gesichert war, die Lkw in einem technisch so verkehrsunsicheren Zustand waren, dass eine Weiterfahrt untersagt werden musste, oder die Fahrer mit gefälschten Dokumenten unterwegs waren. Die Fahrer müssen sich teilweise gleich wegen mehrerer Verstöße verantworten. Insgesamt wurden mehrere zehntausend Euro an Sicherheitsleistungen erhoben. Bei einem deutschen Fahrer eines Mercedes CLS 63 AMG mit russischem Kennzeichen wurde neben einem verbotenen Einhandmesser eine illegale, scharfe und geladene Schusswaffe gefunden. Zudem ergab eine zollrechtliche Überprüfung des Fahrzeugs den Verdacht, dass der Wagen illegal aus Russland eingeführt wurde. Der 28-jährige Fahrer wurde vorübergehend festgenommen und muss sich mehreren Anzeigen verantworten. Da er die ausstehende Steuerschuld von circa 14.000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde sein Mercedes beschlagnahmt. Der Lkw einer Spedition aus dem Landkreis Göppingen wurde noch am Kontrollort stillgelegt. Völlig abgefahrene Reifen und Bremsen, bei denen nur noch Metall auf Metall schleift, Überladung sowie nicht vorhandene Ladungssicherung waren nur ein Auszug aus der Liste der festgestellten Mängel. Zudem erwies sich die vorlegte Genehmigungsurkunde als Fälschung. Auch gegen einen Ludwigsburger, der mit seinem Pkw-Gespann kontrolliert wurde, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er legte den Polizeibeamten einen gefälschten serbischen Führerschein vor. Ganze 34 Punkte führte die Mängelliste eines aus Rumänien stammenden Mercedes Sprinter auf, der nach der Kontrolle aus dem Verkehr gezogen wurde. Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße und zu lange Lenkzeiten rundeten die insgesamt erschreckende Bilanz der Kontrollaktion ab. Wiederum zeigte sich, wie wichtig eine ständige und intensive Überwachung des gewerblichen Güter- und Schwerlastverkehrs ist. Die Kontrollen werden fortgesetzt.