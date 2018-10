Anzeige

Esslingen (pol) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pedelec- und einem Fahrradfahrer ist es am Samstag gegen 11.55 Uhr auf dem Neckarradweg gekommen, wie die Polizei berichtet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 74-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Radweg aus Esslingen-Zell kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Er wurde dann von einem 64-jährigen von hinten kommenden Radfahrer überholt. Aus bislang noch nicht geklärten Umständen stießen die beiden zusammen und stürzten nach links in eine Wiese.

Sie erlitten beide so schwere Verletzungen, dass sie jeweils zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Zur Klärung des genauen Unfallherganges sucht die Verkehrspolizei in Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 noch Unfallzeugen.