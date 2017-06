Neckartailfingen (pol) - Zwei Leichtverletzte hat es am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin auf einem Fuß- und Radweg auf Höhe des Aileswasensee gegeben. Ein 73 Jahre alter Mann befuhr, laut Polizei, gegen 18.20 Uhr mit seinem E-Bike die Seestraße in Fahrtrichtung Neckartailfingen. In einer aufgrund von Büschen nicht einsehbaren Rechtskurve auf Höhe der dortigen Gaststätte kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 49 Jahre alten Fußgängerin. Beide kamen zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fußgängerin wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Diese konnte sie noch am Abend wieder verlassen. Der Radler verzichtete auf eine ärztliche Versorgung vor Ort. Am E-Bike entstand vermutlich nur ein geringer Schaden.

