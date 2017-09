Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol) - Glimpflich ausgegangen ist der Zusammenstoß zweier Radler am Montagmorgen in der Echterdinger Straße, teilte die Polizei mit. Ein 61-Jähriger aus Neuhausen war gegen acht Uhr mit seinem Rennrad auf dem Fuß- und Radweg rechts der Echterdinger Straße von Bernhausen in Richtung Echterdingen unterwegs. Auf Höhe des Stetter Wegs fuhr zur gleichen Zeit ein 14-jähriges Mädchen vom Gehweg auf den Radweg ein. Aufgrund eines dortigen Gebüsches konnte der Rennradler laut Polizei die einfahrende Jugendliche nicht sehen. Bei der anschließenden Kollision wurde der 61-Jährige leicht an der Hand verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Klinik. Die Radlerin blieb unverletzt. Es entstand lediglich am Rad des Mädchens geringer Schaden.