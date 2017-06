Neckartenzlingen (pol) - Eine Frau hat sich bei einem unglücklichen Verkehrsunfall am Montagvormittag schwere Verletzungen zugezogen. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad gegen 11.50 Uhr einen landwirtschaftlichen Weg neben der B 297 von Neckartenzlingen kommend in Richtung Pliezhausen. Im Bereich einer nahezu rechtwinkligen Linkskurve kam ihm, laut Polizei, die Frau auf ihrem Rad entgegen. Da den beiden die Sicht durch ein Maisfeld beeinträchtigt war und sie beide mitten des Weges fuhren, kam es zur Kollision der Radfahrer. Die Frau stürzte so unglücklich auf den Weg, dass sie sich schwere Verletzungen zuzog und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden musste. Der Mann blieb unverletzt.

Anzeige