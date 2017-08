Esslingen (pol) - Ein Unfall mit drei Leichtverletzten hat sich laut Polizei am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Weilstraße ereignet. Ein 19-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse fuhr in Richtung Pliensauvorstadt und überholte einen bislang unbekannten, vor ihm fahrenden weißen Pkw. Danach kollidierte er nach Angaben der Polizei mit einem in gleicher Fahrtrichtung befindlichen Pkw Audi. Dieser kam nach dem Streifen eines Verkehrszeichens auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 25-jährige Fahrer sowie die 30-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Der Mercedesfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 9200 Euro geschätzt. Aufgrund abweichender Unfallschilderungen sucht das Polizeirevier Esslingen unter der Nummer 0711/3990-330 Zeugen, insbesondere vom bislang unbekannten Fahrer des weißen Pkws mit Esslinger Zulassung.

