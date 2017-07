Kirchheim (pol) - Gegen 13 Uhr hat ein Betrunkener auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Kirchheim einen Unfall verursacht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der 53-Jährige aus Kirchheim mit seinem Auto aus einer Parklücke rausfahren. Dabei beschädigte er laut Polizeiangaben zwei geparkte Fahrzeuge und parkte anschließend an einem anderen Stellplatz wieder ein. Nachdem ein Zeuge ihn angesprochen hatte, verließ er die Unfallstelle und ging in das Einkaufscenter. Während der Unfallaufnahme kehrte der 53-Jährige zu seinem Fahrzeug zurück und fuhr weg. Er wurde sofort von einer Polizei-Streife verfolgt und konnte angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen Führerschein gleich abgeben. Der entstandene Schaden dürfte insgesamt etwa 3100 Euro betragen.

