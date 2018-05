Anzeige

Kirchheim (pol) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorroller ist es am Freitagabend gegen 20.15 Uhr im Kreisverkehr Schlierbacher Straße / Plochinger Straße / Alte Schlierbacher Straße gekommen. Die 66-jährige Lenkerin eines VW Caddys fuhr von der Alten Schlierbacher Straße in den Kreisel ein und kollidierte hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten Kraftroller Piaggio eines 75-Jährigen, welcher den Kreisverkehr von der Schlierbacher Straße kommend befuhr. Infolge der Kollision stürzte der 75-Jährige auf die Fahrbahn und erlitt hierbei schwere Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.