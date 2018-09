Anzeige

Esslingen (pol)Zwei Frauen im Alter von 25 und 57 Jahren sind am Donnerstagabend nach einem Verkehrsunfall auf der Brückenstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 18.15 Uhr übersah ein in Richtung Zollbergstraße fahrender, 61-jähriger VW Touran-Fahrer an der Kreuzung mit der Hohenheimer Straße eine für ihn geltende rote Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem von rechts kommenden Renault Clio der 25-Jährigen, so die Angaben der Polizei. Dabei verletzte sich die 57-jährige Beifahrerin im Clio leicht. Vorsorglich wurde auch die 25-jährige Fahrerin im Krankenhaus untersucht. Den Schaden an den beiden Pkw, die nicht mehr fahrtauglich waren, beziffert die Polizei mit rund 11.000 Euro.