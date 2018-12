Anzeige

Esslingen (pol)Im Kreuzungsbereich Schorndorfer Straße / Hindenburgstraße waren am Dienstag kurz vor 13 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Der 53 Jahre alte Fahrer wollte die Kreuzung auf der Hindenburgstraße stadteinwärts überqueren und hatte eigenen Angaben zufolge Grün. Auch der 81-jährige Autofahrer, der auf der Schorndorfer Straße in Richtung Ulmer Straße fuhr, gab an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein.

Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.