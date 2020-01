Kohlberg (pol)Ein Unbekannter ist im Laufe des Dienstags in ein Einfamilienhaus in der Kohlberger Hardtstraße eingebrochen. Über ein Fenster zur Einliegerwohnung verschaffte sich der Einbrecher zwischen 15.15 Uhr und 22 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker rückten zur Spurensicherung an. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.