Kohlberg (pol)Am frühen Samstagmorgen ist im Erscheckweg in Kohlberg aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand geraten. Nach Polizeiangaben griff das Feuer daraufhin auf die Fassade des angrenzenden Wohngebäudes über. Durch das rasche Eingreifen eines Bewohners konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kohlberg war zu Nachlöscharbeiten mit zwei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften im Einsatz. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.