Kohlberg (pol)Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Kreisstraße 1260 zwischen Kohlberg und Grafenberg ereignet hat. Ein 19-Jähriger war laut der Polizei mit seinem Auto in Richtung Grafenberg unterwegs. In einer Rechtskurve kam er ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Danach touchierte der Wagen einen Betonvorsprung, weshalb er noch weiter nach rechts abgewiesen wurde und erst in einem Bach zum Stillstand kam. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der demolierte Fiat, an dem Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.