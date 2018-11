Anzeige

Kohlberg (pol)Ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro ist bei einer Unfallflucht am frühen Sonntagmorgen in Kohlberg entstanden. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß laut der Polizei vermutlich mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Audi, der an der Einmündung Goethestraße/Heerweg abgestellt war. An dem Audi konnten helle Lackantragungen festgestellt werden. Anwohner hörten zwischen zwei und drei Uhr einen lauten Knall, der von dem Unfall herrühren könnte. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten.