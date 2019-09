Köngen (pol)Auf den Inhalt zweier Spielautomaten hatte es ein Unbekannter laut Polizei abgesehen, der am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte in der Plochinger Straße eingebrochen ist. Ersten Erkenntnissen nach dürfte sich der Einbrecher zwischen 5.30 Uhr und sechs Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gasträumen verschafft haben. Dort stieß er auf zwei Geldspielautomaten, die er mit brachialer Gewalt aufwuchtete und ausplünderte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend aus dem Staub. In diesem Zusammenhang ist ein schwarzer oder dunkler VW Polo mit dunkel getönten Scheiben im Heckbereich aufgefallen, der über die Hirschgartenstraße in Richtung Mühlstraße davongefahren ist. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.