Köngen (pol)Zwei mutmaßliche Drogendealer haben Beamte einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Dienstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Köngen festgenommen. Die beiden 24 und 34 Jahre alten Gambier befinden sich laut der Polizei zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Zunächst war der Ältere der beiden Beschuldigten ins Visier der Ermittler geraten, worauf die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des 34-Jährigen erwirkte. Dieser wurde am Dienstag vollstreckt. Beim Beschuldigten fand und beschlagnahmte die Polizei etwa 120 Gramm Marihuana und mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Im Schrank des 24-jährigen Mitbewohners wurden weitere 800 Gramm Marihuana aufgefunden. Beide Beschuldigte räumten den Besitz der Drogen ein und wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Beide Verdächtige wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der die Männer in Untersuchungshaft nahm.