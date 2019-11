Köngen (pol)Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Zeugenhinweise zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht, die sich den derzeitigen Ermittlungen zufolge in der Nacht zum Donnerstag im Neckarweg ereignet hat. Gegen 0.30 Uhr hatten Anwohner ein lautes Geräusch gehört und am folgenden Morgen bemerkt, dass zwei am Straßenrand geparkte Pkw sowie ein Geländer und eine Warnbake erheblich beschädigt worden waren. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt rund 13.500 Euro. Allein die notwendigen Reparaturkosten an dem VW Polo und der Mercedes C-Klasse könnten sich auf zirka 9.000 Euro belaufen. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich nach bisherigem Kenntnisstand um einen Sattelzug mit dunklem Auflieger gehandelt haben. Hinweise bitte unter 07022/9224-0.