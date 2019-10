Ludwigsburg (ots)Am Montag kam der Polizei zufolge gegen 14:50 Uhr ein Sattelzug auf der BAB8 bei Köngen im dortigen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen nach rechts von der Fahrbahn ab und grub sich so fest ins Erdreich ein, dass der 51-jährige Fahrer den Sattelzug aus eigener Kraft nicht mehr frei bekam. Dabei wurde einer der Zwillingsreifen beschädigt. Der Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Der Grünstreifen wurde erheblich aufgewühlt, so dass Erde auf die Fahrbahn gelangte und diese durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden musste. Durch das Aufsetzen des Sattelzuges wurde auch die Fahrbahndecke beschädigt. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Zur Bergung mussten die beiden verbliebenen Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden, was zu einer erheblichen Staubildung führte.