Anzeige

Köngen (pol)Die Verkehrspolizei sucht Zeugen, die am Mittwochmorgen auf der Ampelkreuzung Gottlieb-Daimler-Straße / Auffahrt zur B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein 37-jähriger Köngener war mit seinem VW gegen sechs Uhr auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Richtung Wendlingen unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung an der Auffahrt zur B 313 in Richtung Nürtingen stieß er mit einer 29-jährigen Nürtingerin zusammen, die mit ihrem Citroen in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und an der Ampel nach links auf die B 313 abbiegen wollte. Während die Frau keine Blessuren davontrug, wurde der Köngener beim Zusammenstoß leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten mit einem Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung voll gesperrt.

Noch ungeklärt ist die Frage, welcher der beiden Unfallbeteiligten grün hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei zu melden.