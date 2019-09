Köngen (pol) Einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall verursachte ein Motorradfahrer am Montagnachmittag auf der B 313 bei Köngen., wie die Polizei berichtet. Der 56-Jährige war um 14.50 Uhr mit seiner BWM von der Autobahn A 8 herkommend auf die B 313 in Richtung Plochingen aufgefahren. Unmittelbar danach wechselte der Biker auf den linken Fahrstreifen und konnte aufgrund eines technischen Defekts seine Maschine nicht mehr lenken.

Der Mann fuhr im Anschluss mehrere hundert Meter an der Mittelleitplanke entlang, bis er letztendlich anhalten konnte. Da er sich hierbei mehrmals abstützen musste, zog sich der 56-Jährige schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Der Fahrer wurde zunächst von einem Notarzt vor Ort versorgt und danach vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während der medizinischen Versorgung durch die Rettungskräfte musste die Bundesstraße in Richtung Plochingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Deswegen kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Schaden an der BMW beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Sie musste von einem Abschlepper geborgen werden.

Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, muss noch ermittelt werden. Bei einer Überprüfung des Motorrads stellte sich heraus, dass der Lenkkopf gebrochen war und so das Fahrzeug nicht mehr lenkfähig war.