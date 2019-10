30.10.19 In Köngen ereignete sich am Mittwochmorgen ein Brand mit mehreren Lkws

Köngen (red) Am frühen Mittwochmorgen gegen 0:30 kam es auf einem Firmengelände in Köngen zu einem Brand von mehreren Lkws. Als die Feuerwehren aus Köngen, Nürtingen und Wendlingen vor Ort eintrafen, brannten mehrere Lkw in voller Ausdehnung. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz wurde mit mehreren Löschrohren und Schaum der Brand bekämpft und umliegende Fahrzeuge geschützt. Nach einem massiven Löscheinsatz war der Brand nach über einer Stunde weitestgehend gelöscht.