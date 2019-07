Köngen (pol)Insgesamt vier Fahrzeuge der Marke BMW haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Ortsgebiet Köngen aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr und 13 Uhr verschafften sie sich laut Polizei jeweils an in der Albrecht-Dürer-Straße, der Hans-Holbein-Straße und der Zeppelinstraße geparkten Fahrzeugen Zugang. Aus den Autos bauten sie Lenkräder, Navigationsgeräte und zum Teil auch den iDrive Controller aus und entwendeten sie. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.