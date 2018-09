Anzeige

Köngen (pol)Auf seiner Suche nach einem Parkplatz hat ein 35 Jahre alter Autofahrer nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag nicht richtig aufgepasst und zwei 96 und 46 Jahre alte Passantinnen angefahren. Mit seinem VW Caddy setzte er gegen 14.45 Uhr in der Golterstraße zurück und übersah dabei die beiden Fußgängerinnen, die zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug die Fahrbahn überquerten. Sowohl die 96-Jährige, die mit einem Rollator unterwegs war, als auch deren Pflegerin kamen durch den Aufprall zu Fall und wurden verletzt. Die Frauen mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie sich bei den anschließenden Untersuchungen herausstellte, erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Die 46-Jährige kam offenbar mit leichten Blessuren davon.