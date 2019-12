Köngen (pol)In mehrere Gartenhäuser im Köngener Haldenweg ist vermutlich in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Sonntagmittag kurz vor 12.30 Uhr der Einbruch in vier Gartenhäuser gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten jeweils die Eingangstüren mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Ersten Erkenntnissen nach nahmen die Einbrecher einen Fernseher, Alkohol und Werkzeug mit. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.