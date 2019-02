Anzeige

Köngen (pol)Weil er während der Fahrt sein Handy nutzte hat die Polizei 52-jährigen gestoppt. Der war am Donnerstag auf der A8 in Richtung München auf Höhe Köngen an einem Streifenwagen vorbeigefahren. Der Mann war laut Polizei zudem deutlich alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.