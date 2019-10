Köngen (pol)In eine Firma in der Nürtinger Straße und in eine unweit entfernte Waschanlage in der Imanuel-Maier-Straße sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher laut Polizeiangaben über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Firma in der Nürtinger Straße. Dort brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die Büros nach Stehlenswertem, wobei sie auch teilweise das Mobiliar aufbrachen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, allerdings stießen sie auch auf den Fahrzeugschlüssel eines grauen VW Caddy mit dem Kennzeichen BL-KK 165, den sie mitgehen ließen. Im gleichen Zeitraum wurde auch in das Gebäude der nahegelegenen Waschanlage eingebrochen. Auch hier gelangten die Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in die Waschhalle. Dort wuchteten sie mit brachialer Gewalt eine Türe auf und durchsuchten die Büroräume. Weil dort offenbar nichts von Wert zu finden war, brachen sie im Außenbereich zahlreiche Münzgeldbehältnisse der Staubsauger- und Reinigungsanlagen auf und plünderten sie aus. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere werden auch Hinweise zu dem gestohlenen VW Caddy erbeten. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wendlingen, Telefon 07024/92099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.