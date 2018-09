Anzeige

Köngen (pol)Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen noch unbekannten Porsche-Fahrer. Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, hatte der Fahrer des Sportwagens die Bundesstraße 313 an der Abfahrt Köngen/Wendlingen-Süd verlassen und wollte an der anschließenden Einmündung nach links in die Bahnhofstraße einfahren.

Weil er dazu nach Zeugenaussagen deutlich zu schnell gewesen war, verlor er laut Polizeiaussagen die Kontrolle über seinen Porsche. Der Wagen drehte sich im Einmündungsbereich und prallte mit dem auf der Bahnhofstraße an einer roten Ampel in Richtung Unterensingen stehenden Toyota Yaris eines 68 Jahre alten Mannes zusammen. Dabei wurde der Porsche vermutlich vorne rechts beschädigt. Der Unfallverursacher gab dem Senior anschließend zu verstehen, dass er etwa 300 Meter weiter an einer Haltebucht warten würde, um sich dort über die Schadensregulierung zu unterhalten. Den Worten ließ er allerdings keine Taten folgen. Er stieg wieder in seinen Sportwagen ein und brauste auf und davon, berichtet die Polizei.

Zurück blieb der 68-Jährige, den der Unfallverursacher auf einem Schaden von etwa 2.000 Euro sitzen ließ. Die Polizei bittet neben Unfallzeugen auch solche Fahrer, denen der silbergraue Porsche mit NT-Zulassung bereits auf der B 313 in Richtung Plochingen aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.