Köngen (pol)Zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen kam es am Donnerstagmorgen auf der A8 zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei nun einen bislang unbekannten Autofahrer sucht.

Von München kommend in Richtung Karlsruhe befuhr laut der Polizei gegen 8.55 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW den linken von insgesamt drei Fahrstreifen. Aufgrund einer Tagesbaustelle musste dieser vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei touchierte er ein bislang unbekanntes Fahrzeug, das die mittlere Spur befuhr. Während der 45-Jährige, an dessen BMW ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand, nach dem Zusammenstoß auf dem Standstreifen angehalten hatte, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um einen braunen oder dunkelroten Volvo V 70 gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 in Verbindung zu setzen.