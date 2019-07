Köngen (red)Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in der Verlängerung der Deizisauer Strasse in Köngen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Fiat war aus Richtung Rothöfe nach Köngen unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb am Ende auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten den Fahrer schonend retten. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.