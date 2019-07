Köngen (pol)Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag laut Polizei in Köngen gekommen. Bei der Fahrt eines 28-Jährigen auf der L 1200 von Köngen in Richtung Denkendorf löste sich an dessen Kleinwagen das linke Vorderrad und prallte gegen den entgegenkommenden Kleinwagen einer 59 Jahre alten Frau. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein hinter der 59-Jährigen fahrender Wagen beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die beiden Kleinwagen mussten zudem abgeschleppt werden.