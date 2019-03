Dettingen (pol)Auf Navigationsgeräte hat es ein Dieb in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag abgesehen. Der Unbekannte brach laut Polizei zwei Sprinter auf dem Parkplatz an der Ecke Dieselstraße und Kelternstraße über die Fenster auf. Während er es beim einen Auto schaffte, das Gerät zu klauen, ging er beim anderen leer aus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt, der Wert des gestohlenen Geräts bei etwa 200 Euro.