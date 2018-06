Anzeige

Filderstadt (pol) - Der Fahrer eines Kleinlastwagens hatte sich am Freitagabend auf der "Unteren Schinderbuckelkreuzung" falsch eingeordnet und verursachte einen Unfall mit hohem Schaden. Der 27-Jährige war von der B27 abgefahren und wollte die "Untere Schinderbuckelkreuzung" geradeaus überqueren. Fälschlicher Weise ordnete er sich auf der Rechtsabbiegespur ein. Nachdem die Ampel für die Rechtsabbiegespur auf Grünlicht umschaltete, fuhr er mit seinem Klein-Lkw der Marke Iveco in den Kreuzungsbereich ein, um geradeaus weiterzufahren. Die Signalanlage für den Geradeausverkehr zeigte zu diesem Zeitpunkt jedoch Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem 64-jährigen Opel-Fahrer, der aus Richtung Bonlanden kam und die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung prallte der Opel gegen den Kleinlaster. Polizeiangaben zufolge beläuft sich der Schaden am Iveco auf circa 3000 Euro. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.