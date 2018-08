Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol)Nach bisherigen Erkenntnissen wohl nur leichte Verletzungen hat sich ein 48-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer bei einem Sturz am Sonntagabend zugezogen. Mit seiner KTM fuhr er gegen 20.30 Uhr verbotenerweise den Radweg der Karlstraße entlang und blieb dabei aus noch ungeklärten Gründen an einem Schutzgitter hängen, das an einen Baum angebracht war. Der 48-Jährige, der keinen Helm trug, kam zu Fall und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Schaden entstand in Höhe von zirka 600 Euro.