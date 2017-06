Nürtingen (pol) - Nach einem Sturz von einem Baumhaus in der Liebenäckerstraße musste am späten Donnerstagnachmittag ein dreijähriger Junge mit einem Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen werden. Wie die Polizei mitteilte spielte der Bub gegen 18 Uhr mit seiner Schwester im Garten und fiel aus einer Höhe von über zwei Meter kopfüber auf einen geschotterten Boden. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er mit Verletzungen am Kopf in die Klinik geflogen. Mittlerweile befindet sich der Junge außer Lebensgefahr

