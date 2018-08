Anzeige

Baltmannsweiler (red) - Ein kleines Mädchen ist am Donnerstagabend aus dem ersten Stock eines Wohnhauses in der Brunnenstraße in Baltmannsweiler gefallen. Die Polizei berichtet, dass sich die Dreijährige gegen 19.20 Uhr mit ihren beiden Brüdern im Alter von sechs und acht Jahren auf dem Balkon befand. Als sich die Kleine auf das Geländer setzte, stürzte sie ohne Fremdeinwirkung rücklings nach unten. Glücklicherweise landete sie zunächst auf einer Kunststoff-Mülltonne, wodurch der Aufprall etwas gemindert wurde. Ein Notarzt kümmerte sich zunächst vor Ort um die Verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.