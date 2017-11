Anzeige

Wendlingen (pol) - Zu einem kleineren Brand mussten die Rettungskräfte am frühen Montagmorgen in die Flüchtlingsunterkunft in der Heinrich-Otto-Straße ausrücken. Gegen 3.30 Uhr ging ein Brandalarm bei der Feuerwehr-Leitstelle ein und mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei fuhren an die Unglücksstelle. Das Feuer konnte laut Polizei rasch gelöscht werden. In einem Zimmer im ersten Obergeschoss zweier 23 Jahre alter Männer waren eine Plastikdose sowie die Oberfläche eines Kühlschranks aufgrund eines brennenden Teelichts verschmort und leicht in Brand geraten. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Die beiden Bewohner wurden aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Einer der Männer musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst kam mit zwei Fahrzeugen und vier Sanitätern.