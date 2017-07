Baltmannsweiler (pol) - Zu einem kleineren Brand mussten die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, in die Hölderlinstraße ausrücken, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache brannten zwei Mülltonnen unter einem Holzunterstand. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Nachbarn mit einem Gartenschlauch und Eimern gelöscht werden. Durch die Hitze wurde ein vor dem Haus stehendes Motorrad leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro.

